Türkiye, Libya konferansını neden terk etti?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya'da yapılan Libya görüşmelerinde hayal kırıklığı yaşadıklarını, bu nedenle çekildiklerini söyledi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 17:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin İtalya’da düzenlenen Libya konferansını terk ettiğini duyurdu.

Türkiye hayal kırıklığı yaşadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu sabah bazı oyuncuların gayrı resmi toplantı yaptığını, bunun Akdeniz Bölgesi içerisinde durumu kötüye doğru götürecek bir yaklaşım olduğunu, Türkiye’nin bu toplantıyı derin bir hayal kırıklığıyla terk ettiğini söyledi.

Serrac ve Hafter görüşmelere katıldı

İtalyan hükümet kaynaklarına göre, uluslararası Libya konferansı kapsamında Palermo kentinde bulunan Serrac ve Hafter, diğer bazı uluslararası liderlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Mayıs ayı sonrası ilk kez görüştüler

Libya’nın batısını kontrol eden Serrac ile General Hafter, Mayıs ayında Paris’te yapılan görüşme sonrasında ilk kez bir araya geldi.

Hangi konular görüşüldü?

Palermo’da yapılan konferansta, uluslararası toplumun BM planına desteği, Libya’daki siyasi istikrarın tesisi, ekonomik istikrar, kurumsal reformlar ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Ne yaşanmıştı?

Afrika’nın en büyük petrol üretimine sahip Libya’da 42 yıl süren Kaddafi yönetimi 17 Şubat 2011’de başlayan ayaklanmalar sonucu NATO’nun müdahalesi ile sona ermişti. Fakat, NATO’nun müdahalesinin sonucu meydana gelen istikrarsız ortam, geçiş dönemindeki başarısız yönetim ve iç çatışmalar sebebi ile ülke yedi yıldır huzura kavuşamadı.