Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 09:22

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Sivas’ta Akhisarspor’la karşılaştı. 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Lopes kırmızı kart gördü

Akhisarspor'un golünü 57. dakikada Elvis Manu kaydederken, Galatasaray'ın golleri 80. dakikada penaltıdan Sinan Gümüş, 88. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Galatasaray'da Diagne 65. dakikada bir penaltı atışından yararlanamazken, 80. dakikadaki penaltı pozisyonunda hakeme sert bir şekilde itiraz eden Akhisarsporlu Lopes kırmızı kart gördü.

Terim, Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan teknik adam oldu

Bu sonuçla Galatasaray 18. kez kupanın sahibi oldu. Türkiye Kupası'nı 3. kez kazanan Fatih Terim, turnuvayı en çok kazanan teknik direktör olma rekoruna ortak oldu.