Türkiye Kupası'nın hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Güncellenme 27 Şubat 2018 12:32

TFF'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray arasında oynanacak bugünkü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Aydınus yönetecek

Vodafone Park'ta 1 Mart 2018 tarihinde oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini ise Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'a Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yardımcılık yapacak.

Aydınus, daha önce 10 kez yönetti

Fırat Aydınus'un kariyer hayatı boyunca daha önce 10 kez Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki yönettiği derbilerden her iki takım da sahadan 4'er kez galip ayrıldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti

Fırat Aydınus, son olarak Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki maçta düdük çalmıştı. 2 Aralık 2017'de oynanan maçta Kara Kartal'ın 3-0 Galatasaray'ı yenmişti.

Öte yandan Aydınus'un düdük çaldığı maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a Turkcell Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup oldu.

Fener maçında da hakem Aydınus'tu

Vodafone Park'ta geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde de hakem yine Fırat Aydınus olmuştu. Maç,1-1 bitmişti.