Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Beşiktaş oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Beşiktaş oldu. Fenerbahçe, Giresunspor’u elemesi durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Ankara'da Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ilk maçı da 3-1 kazandığı için Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Gençlerbirliği kupaya veda etti. Fenerbahçe, Giresunspor’u elemesi halinde yarı finalde Beşiktaş ile eşleşecek.