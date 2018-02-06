Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Beşiktaş oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Beşiktaş oldu. Fenerbahçe, Giresunspor’u elemesi durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak

Güncellenme 06 Şubat 2018 23:41

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Ankara'da Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ilk maçı da 3-1 kazandığı için Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Gençlerbirliği kupaya veda etti. Fenerbahçe, Giresunspor’u elemesi halinde yarı finalde Beşiktaş ile eşleşecek.

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