Türkiye Kupası'nda Akhisarspor yarı finalde
Türkiye Kupası'nda Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen takım oldu.
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Akhisarspor’un golleri 25’te Soner Aydoğdu ve 69’da Eray Ataseven’den gelirken ev sahibinin gollerini 36’da Artem Kravets ve 90+2’de penaltıdan Asamoah Gyan kaydetti. Akhisarspor’un rakibi yarın 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından belli olacak. Eşleşmenin Konya’da oynanan ilk maçı 2-2’lik skorla sona ermişti.