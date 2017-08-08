Türkiye Kupası maçları eleme sistemi ile oynanacak

TFF, Türkiye Kupası sisteminde değişikliğe giderek grup maçlarını kaldırdı.

Güncellenme 08 Ağustos 2017 18:41

TFF, Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü yayınlandı. Grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa maçları eleme sistemi ile oynanacak.

Yapılan açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı;

Kupa, eleme ve final aşamalarından oluşur.

A – Eleme Aşaması

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakaları

e) Son 16 turu müsabakaları

B – Final Aşaması

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakası