Türkiye Kupası maçında olay çıktı! Hakem maçı tatil etti

Batman Petrolspor-Kasımpaşa karşılaşmasında Koita'nın yüzüne su şişesi isabet edince hakem maçı tatil etti.

Güncellenme 30 Ekim 2018 15:18

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Ligi’nde Kasımpaşa, 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'a konuk oldu.

Koita'nın yüzüne su şişesi atıldı

Maçın son anlarında yaşanan çirkin olay, karşılaşmanın önüne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Batman tribünlerinden Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şişesi atıldı.

Hakem maçı tatil etti

Fransız futbolcu, uzun süre yerden kalkamadı. Sahaya ambulans girdi. Bir süre sonra Koita ayağa kalktı. Hakem Özgür Yankaya ve yardımcıları da oyun alanını terk etti. Kasımpaşalı futbolcular da koridora girdi. Koita ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem Özgür Yankaya maçı tatil etti.