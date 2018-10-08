Türkiye, kayıp Suudi gazeteci için harekete geçti

Türkiye, öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı için harekete geçti.

Güncellenme 08 Ekim 2018 13:45

Türkiye, günlerdir gündemden düşmeyen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. İkinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’ye talep iletildi.

Başkonsolosluğa girdi ama çıkamadı

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı olan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gereken belgeleri almak üzere 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmiş ve buradan bir daha çıkmamıştı.

“Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim”

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum ki bu dünyada, özellikle bizim ülkemizi kastediyorum, bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bunun peşini bırakmamak suretiyle de bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya da bizler bildireceğiz” demişti.