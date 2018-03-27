Türkiye istedi, Irak tutukladı!

Irak, PKK'lıların eğittiği YBŞ militanlarından üst düzey 7 kişiyi tutukladı.

Güncellenme 27 Mart 2018 15:33

Irak merkezi yönetimi, Sincar bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlattı. Irak askerlerinin PKK'lılar tarafından eğitilen YBŞ üyesi 7 kişiyi tutukladı. Ayrıca bazı kurumlara asılan PKK ve YBŞ sembollerini söküldü.

PKK sembolleri indirildi

IKBY'ye yakınlığıyla bilinen K24 televizyonunda yer verilen bir habere göre, 2 gün önce Sincar'a giren Irak ordusu, bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezine operasyon başlatan askerler, bazı kurumlarda asılı olan PKK ve YBŞ'yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri indirdi.

YBŞ üyesi 7 kişi tutuklandı

PKK'lıların eğittiği bilinen YBŞ üyesi 7 kişi de yapılan operasyonla tutuklandı. Irak ordusunun PKK ve YBŞ'ye ait kıyafetlerin giyilmesini de yasakladığı ifade edilirken, operasyonun yapıldığı bölgeye gazetecilerin alınmadığı kaydedildi.

Hükümet açıklama yapmıştı

Dün Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Umarız ki Irak ordusu Türkiye'nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez" demişti.