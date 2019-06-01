Türkiye-İran sınırında sıcak çatışma!

Türkiye-İran sınırında PKK ile güvenlik güçler arasında çıkan çatışma sonrası 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. İşte detaylar...

Güncellenme 01 Haziran 2019 13:04

PKK terör örgütü, İran sınırında Mehmetçik’e saldırdı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında, Mehmetçik ile terörist bir grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 2 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz de yaralandı. Yaralanan askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Operasyonlar sürüyor

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Ağrı'da da patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.