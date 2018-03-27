Türkiye - Irak arasında kritik görüşme!

Irak Başbakanı İbadi ve Başbakan Yıldırım, telefonda görüşerek PKK konusunu masaya yatırdı.

Güncellenme 27 Mart 2018 09:32

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşerek Türkiye'ye güvence verdi.

Telefon görüşmesi yaptılar

Başbakanlık Basın Müşavirliği yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındığı bildirildi.

İbadi görüşmenin detaylarını anlattı

Başbakan Binali Yıldırım'la gece yarısı bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu sabah resmi açıklamada bulundu.

Irak, Türkiye’ye güvence verdi

İbadi yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin sınırlarından Türkiye'ye herhangi bir terörist saldırıya izin vermeyeceğini belirtti. Bahsi geçen güvenceyi bizzat İbadi, Başbakan Yıldırım'a verdi.

PKK’ya karşı önlem alınacak

Dün gece yapılan görüşmeyle ilgili Ankara'dan da bir açıklama geldi. Buna göre, Başbakan Yıldırım, mevkidaşına terör örgütü PKK'ya karşı Irak'tan önlem almasını beklediğini söylemişti.

Sincar’a müdahale sinyali

Son zamanlarda Türkiye ve Irak'ın Sincar bölgesinde PKK'ya karşı operasyon hazırlığında olduğu biliniyor. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın gerekli müdahaleyi yapmaması durumunda Türkiye'nin olaya el atacağını belirtmişti.