Türkiye IMF ile anlaşacak mı? En yetkili isimden açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin seçim sonrası IMF'den yardım talep edeceği haberlerini sert bir dille yalanladı.

Güncellenme 01 Şubat 2019 15:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri çok sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, IMF ile yolların kesişmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İftiraları üzüntü ile izliyoruz

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisinde olanların beklentisinin boşa çıktığını, bu nedenle sarıldıkları yalanları, iftiraları, düştükleri hali şaşkınlık ve üzüntü ile izlediklerini belirtti.

“Türkiye’nin IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu değil”

Albayrak, “Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır” dedi.

“Bu kişiler akıl tutulması yaşıyor”

Türkiye hükümetinin açıklamalarını besledikleri kin ve nefret nedeni ile duymayanlar olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeninin Türkiye hükümetine zarar vermek olduğunu, bu haberlerin asıl hedefinin Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermek olduğunu, bu kişilerin akıl tutulması yaşadığını, bu hastalıklı ruh halinin tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirtti.

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu, Türkiye ekonomisinin hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlattığını, girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürdüğünü, alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenmenin devam edeceğini söyledi.