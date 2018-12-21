Türkiye iki gündür depremle uyanıyor! Bu kez de o il sallandı

Dün meydana gelen Yalova ve Erzincan depremlerinden sonra bugün de Akdeniz'de deprem yaşandı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 12:18

Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, bugün saat 11.31'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu.

Dün Yalova’da da deprem oldu

Türkiye iki gündür güne depremle uyanıyor. Dün de merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve 4,4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Deprem İstanbul ve çevre illerden duyulmuştu.

Erzincan’da da deprem olmuştu

Yalova’daki depremden kısa bir süre sonra da Erzincan’da deprem yaşanmıştı. Burada meydana gelen depremin şiddetinin 3,5 olduğu açıklanmıştı.