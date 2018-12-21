Türkiye iki gündür depremle uyanıyor! Bu kez de o il sallandı
Dün meydana gelen Yalova ve Erzincan depremlerinden sonra bugün de Akdeniz'de deprem yaşandı.
Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, bugün saat 11.31'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu.
Dün Yalova’da da deprem oldu
Türkiye iki gündür güne depremle uyanıyor. Dün de merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve 4,4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Deprem İstanbul ve çevre illerden duyulmuştu.
Erzincan’da da deprem olmuştu
Yalova’daki depremden kısa bir süre sonra da Erzincan’da deprem yaşanmıştı. Burada meydana gelen depremin şiddetinin 3,5 olduğu açıklanmıştı.