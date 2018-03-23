Türkiye, IKBY'ye hava sahasını açıyor!

Başbakan Yıldırım, hava sahasının IKBY'ye açılacağı konusunda ve Şamil Tayyar'ın FETÖ iddialarına dair açıklama yaptı.

Güncellenme 23 Mart 2018 14:41

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak'a uçuş yasağının kaldırıldığını, bugün itibarıyla Türkiye'nin de Erbil'e yönelik olarak bu yasağı kaldıracağını fakat Süleymaniye'nin ise bu uygulamanın dışında olacağını söyledi.

NATO sınırları Türkiye’nin güneyinden başlıyor

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, NATO'nun sınırlarının Türkiye'nin güney sınırlarından başladığını, Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıldığını, ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala Türkiye'nin müttefiği olduğunu, Patriot'ların S-400'lere alternatifi olmadığını aktardı.

FETÖ terörle mücadeleden daha da önemli

Şamil Tayyar'ın FETÖ ile ilgili açıklamalarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı, en ufak bir isnadı es geçmemiz söz konusu değil. FETÖ terörle mücadele kadar, hatta dağa önemli bir mücadeledir. Yargı, kolluk ve istihbarat boyutuyla devam etmektedir" dedi.

Süleymaniye bu uygulamanın dışında

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasının kapatıldığını, Irak'ın hava sahasını artık açtığını Türkiye'nin de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açacağını belirtti. Yıldırım ayrıca Süleymaniye'nin bu uygulamanın dışında olacağını söyledi.

Hava sahası akşama açılacak

Terör örgütünün Türkiye aleyhine faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yıldırım, hava sahasının akşama doğru açılmış olacağını, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşeceğini belirtti.