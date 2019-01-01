Türkiye güne depremle uyandı! İşte büyüklüğü

AFAD verilerine göre bu sabah saat 05.09'da Bingöl'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu belirtildi.

Güncellenme 01 Ocak 2019 13:31

AFAD verilerine göre, merkez üssü Bingöl Yedisu olan ve bugün saat 05.09’da meydana gelen 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin yerin 12,68 km altında gerçekleştiği ve çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

AFAD tarafından yapılan duyuruda, depremin merkez üssünün Adaklı olduğu belirtilmişti ama daha sonra Yedisu olarak revize edilmişti.

Kandilli Rasathanesi ne dedi?

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Şenköy ve Yedisu ilçeleri olarak kaydederken, büyüklüğünü 4,3, derinliğini ise 5 kilometre olarak tespit etti.