Türkiye gündemine oturan ensest ilişkinin skandalları bitmiyor

Murat Başoğlu’nun yeğeniyle ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından basına sızan aile içi konuşmalar şok etkisi yarattı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 16:44

Teknede genç bir kadınla öpüşürken görüntülenen sunucu Murat Başoğlu’nun eşini abisinin kızı öz yeğeni, Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattığı ortaya çıktı. İki yıldır Burcu Başoğlu ile evli olan Selçuk Başoğlu eşine 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Aile içindeki konuşmaların basına yansımasının ardından olayın vahameti gün yüzüne çıktı.

Ünlü ismin teknede öpüştüğü kişinin eşi olduğunu iddia eden Selçuk Kabadayı’nın avukatı, 2 milyon dolar tazminat istediklerini açıkladı. Öte yandan Murat Başoğlu'nun abisi, Burcu Başoğlu'nun babası Tahir Başoğlu, yaşanan olay hakkında konuştu.

Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın, 2015’te evlendiği eşi Selçuk Kabadayı boşanma davası açtı. Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu tarafından verilen ‘ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir’ talepli boşanma dilekçesinde çarpıcı iddialar yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tarafların, Murat Başoğlu’nun evinde bir araya geldiğinin belirtildiği dilekçede, “Hande Hanım, eşi Murat Başoğlu’na ‘açıklama yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz gizli gizli, anlatmayacak mısınız?’ diye ısrar etmiştir.

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’ya dönerek, ‘Burcu, artık gösteriyorum, ne yapayım’ deyip, telefonundan bir fotoğraf göstermiştir. Bu durum sonrasında Selçuk Kabadayı, evden ayrılırken, Burcu Başoğlu Kabadayı eşine, ‘Başka fotoğraflar var. Benim eğilirken durduğum, arkamda amcamın olduğu fotoğraflar da çıkacak. Çok rezillik çıkacak. Sen de artık beni boşarsın’ demiştir.” ifadeleri yer aldı.

1 HAFTA ÖNCE ÇEŞME'DE

Dilekçede “Burcu Başoğlu Kabadayı, bu durumun ilk olmadığını, bu olaydan bir hafta önce amcası ile Çeşme’ye gittiklerini ve oradaki otelde birlikte kaldıklarını ve otel odasında da amcasının kendisini öptüğünü, kendisinin de karşılık verdiğini itiraf etmiştir. Bunun üzerine müvekkil, yaşadıkları evden ayrılmıştır.

Davalının, müvekkilimiz Selçuk Kabadayı’yı amcası ile aldatması üzerine, müvekkilimin ne birlikte işlettikleri spor salonunda, ne de başka bir salonda çalışmaya devam etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır” denildi. Kabadayı, maddi manevi zararlardan dolayı 2 milyon dolar tazminat talep ediyor.

KANITLAR DOSYADA

Yargıya sunulan kanıtlarda Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu’nun birlikte kaldığı otel kayıtları ile kişilerin amca-yeğen olduğunu gösteren nüfus idaresi zabıtlarının bulunduğu bildirildi.

ABİ HÜRRİYET'E KONUŞTU

Öte yandan Murat Başoğlu'nun abisi, Burcu Başoğlu'nun babası Tahir Başoğlu, yaşanan olay hakkında Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu.

Başoğlu, "Siz ne kadar biliyorsanız, ben de o kadar biliyorum. Ben de medyadan takip ediyorum. Bu konu hukuka intikal etmiş bir konu. şu anda da çok sağlıklı değilim. Süreci göreceğiz artık teşekkür ederim" demekle yetindi.

Hürriyet/Kelebek