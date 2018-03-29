Türkiye ekonomisi rekora gidiyor!

Türkiye ekonomisi 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.

Güncellenme 29 Mart 2018 10:23

2017'nin son çeyreğinin (Ekim-Aralık) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu rakamlara göre, Türkiye'nin ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Son çeyrekte 7,3 büyüdü

Açıklanan bu rakamlara göre, Türkiye 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3 büyürken 2017'nin genelinde ise yüzde 7,4 büyüdü.

Büyüme rakamı 11,3'e revize edildi

Fakat bu büyümenin en önemli ayrıntısı, 2017'nin ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e; 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11,1'den yüzde 11,3'e revize edildi.

İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye

Bu rakamlardan sonra Türkiye, büyüme oranı ile OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

Ekonomistler bu rakamları bekliyordu

Ekonomi uzmanları Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.

İstikrarlı artış sürüyor

Ülke ekonomisinin 2017'nin birinci çeyreğinde yüzde 5.3 büyürken, ikinci çeyreğinde yüzde 5.4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 11.1 büyüdüğü belirtildi.