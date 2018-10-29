Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor!

Türkiye bugün hem 29 Ekim coşkusunu hem de dünyanın en büyük havalimanının açılış coşkusunu yaşıyor.

Güncellenme 29 Ekim 2018 11:37

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümünde Türkiye, iki gururu bir arada yaşıyor. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken adeta bir zafer anıtı olarak inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı hizmete açılıyor.

Resepsiyon, İstanbul Yeni Havalimanı’nda olacak

Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul'daki ayrı programlara katılacak. Erdoğan ilk olarak Ankara'da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı önce Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı okundu.

İkinci program Beştepe’de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki ikinci programı Beştepe’de olacak. Anıtkabir’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nu Ankara dışında verecek. Cumhurbaşkanı’nın, bugün açılacak Üçüncü Havalimanı’nda vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu’na 50’den fazla ülkeden devlet ve hükümet başkanı katılacak.

Muhalefet resepsiyonda yok

Resepsiyona Meclis’te temsil edilen CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’den katılım olmayacak. Resepsiyon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış ve resepsiyon; siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yüzlerce davetliyi bir araya getirecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da katılacak.