Türkiye Büşra Boyacı'ya ağlıyor!

Suriye sınırında görev yapan 22 yaşındaki paramedik Büşra Boyacı, göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Güncellenme 16 Şubat 2018 13:08

Hatay'da dün Suriye sınırında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Hatay Ambulans Servisi Başhekimliği personeli 22 yaşındaki paramedik Büşra Boyacı, düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı

Tören Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu ile Boyacı'nın ailesi ve çok sayıda 112 acil sağlık çalışanı cenazeye katıldı.

Anne Boyacı tabuta sarılarak ağladı

Morgdan alınan Büşra Boyacı, Türk bayrağına sarılı tabutu Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne nakledidi. Boyacı'nın tabutunu ambulanstan alan arkadaşları taşıdı. Bu sırada törene katılan Boyacı'nın annesi Ayşe, babası Mehmet ile kardeşleri Havva ve Emine ile Kara Harp Okulu öğrencisi Ahmet Boyacı gözyaşlarını tutamadı. Annesi Boyacı ise kızının tabutuna sarılarak ağladı.

Büşra'nın hayatı anlatıldı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu, düzenlenen törende Büşra'nın hayatını anlatan kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından Boyacı için Kur'an okundu, dua edildi. Tören boyunca Boyacı'nın ailes tabutun başından hiç ayrılmadı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Büşra Boyacı, geçen yıl Mayıs ayında, göreve atanmıştı. Okunan dua sonrası Boyacı'nın cenazesi götürüldüğü Oğlakören Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.