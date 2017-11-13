Türkiye, Arnavutluk'a mağlup oldu!

Hazırlık maçında Antalya'da Arnavutluk'u ağırlayan Milli Takımımız, 10 kişi kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Güncellenme 13 Kasım 2017 22:16

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Antalya'da Arnavutluk'u konuk etti. Adeta gol yağmuruna dönüşen ilginç maç 3-2'lik skorla sonuçlanırken Ay Yıldızlılar'ın olumsuz gidişatı da devam etmiş oldu. Karşılaşmada 42'de Ledian Memushaj ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

24 ve 39'da Armando Sadiku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan Milliler, 47'de Cengiz Ünder'in golüyle skoru 2-1'e getirse de 55'te Eros Grezda, durumu 3-1 yaptı. 60'ta Emre Akbaba ise skoru belirleyen isim oldu.