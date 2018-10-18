Türkiye, Ara Güler'ini kaybetti!

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 18 Ekim 2018 09:40

Duayen fotoğrafçı Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Güler’in ilk başta kalbi durmuş daha sonra tekrar çalıştırılarak tedavisi devam etmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Ara Güler’in tekrar kalbi durdu ve tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Kalp yetersizliği

Güler’in yakınlarına açıklama yapan Doktor Zafer Gökay, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği" ifadelerini kullandı.

Sevenleri büyük üzüntü yaşadı

Ara Güler'in vefat ettiği haberi sonrası Florence Nightingale Hastanesi'ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral, asistanı Fatih Aslan, gazeteciler, meslektaşları ve sevenleri geldi. Büyük üzüntü yaşayan sevenleri, Güler'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cenazesi ne zaman?

Ara Güler’in cenaze törenine ilişkin henüz bir bildi paylaşılmadı.

Vefat sebebi ne?

Ara Güler’in tedavi gördüğü ve vefat ettiği hastanenin başhekimi Dr. Okan Özçeker, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde devam ederken, saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."