Türkiye-ABD krizi General Mobile'ı harekete geçirdi!

General Mobile Türkiye'de, yılda 2,5 milyon adet üretim kapasitesi olan yeni cep telefonu fabrikası açtı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 15:53

General Mobile, yılda 2,5 milyon adet üretim kapasitesi olan yeni cep telefonu fabrikasını açtı. Teknoloji devinin bu sonuna kadar üretim hedefi 4,4 milyon adet.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı yerli telefon çağrısı sonrası fabrikayı açıklayan General Mobile, bu yıl 155 milyon TL'lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45'e çıkarmak istiyor.

Üretimi Türkiye’de yapacak

Marka stratejini, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’den yöneten General Mobile, 100 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte ülkenin en büyük cep telefonu fabrikasına sahip olduğunu açıkladı. Tam 33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen firma, fabrika ile üretimini de Türkiye'de yapacak.

Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolunun öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçtiğini, bunun yaratacağı katma değerin Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynayacağını, Türkiye'deki fabrikada 33 ülkeye de ihraç edilen tüm modellerin üretimini gerçekleştirdiklerini, şu an yıllık üretim kapasitesinin 2,5 milyon adet olan fabrika ile hedefin, faaliyette olduğu ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacağını ifade etti.

İhracatı güçlendirecek

2017 yılında toplam satışın %16'sının ihracat yolu ile olduğunu belirten Yaman, yeni fabrika yatırımlarıyla bu oranı 2018 yılı sonunda %20'ye çıkartmayı planladıklarını, 2017 yılında ihracat cirosunun 75 milyon TL olduğunu, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefinin ise 155 milyon TL olduğunu, yeni üretim üssünde artan üretim kapasitesinin, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatı güçlendireceğini söyledi.