Türkiye-ABD görüşmesi hakkında flaş karar!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından 19 Mart'ta yapılması planlanan ABD ziyareti Tillerson'un görevden alınmasıyla ertelendi.

Güncellenme 15 Mart 2018 09:43

Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart'ta Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılacak olan Washington ziyaretinin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.

Görüşme Nisan'a ertelendi

İki ülkenin görüşmede Suriye'yi konuşacağı ve Menbiç konusunda nasıl bir yol izleyeceğine değinecekti. Görüşmenin ileri bir tarih olan Nisan'a ertelendiği ve temasların devam ettiği belirtildi.

Daha önce ertelenme sinyali verilmişti

Bakan Çavuşoğlu da ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından görüşmenin ertelenebileceği sinyalini vermişti.

Lavrov'la görüşmüştü

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşen Çavuşoğlu, yapılan basın toplantısında ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak Menbiç konulu toplantının ertelenebileceğini söylemişti.