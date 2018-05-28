Türkiye, 20 yıl sonra İran'la karşı karşıya

A Milli Takım bu akşam İran ile yapacağı özel karşılaşma, 21.15'te S Sport'tan yayınlanacak.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 17:21

A Milli Takım bu akşam İran'la özel karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. A Milli Futbol Takımı İstanbul'da ağırlayacağı İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda karşılaşmıştı. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, bu akşam saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye: Serkan, Şener, M.Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk

İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.