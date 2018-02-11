Türkiye 11 Şehidine ağlıyor!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 11 askerimiz Şehit düştü.

Güncellenme 11 Şubat 2018 12:55

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı başarı ile devam ederken, acı haberler de gelmeye başladı. Operasyonun 22. gününde vurulan bir helikopterimizde çatışmalarda ise 9 olmak üzere toplam 11 askerimiz Şehit düştü. Harekatta dün 118 teröristin öldürülmesi ile birlikte, ilk günden bu yana 1180 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Şehit

Hatay Hassa'da terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzilerinin imha edilmesine yönelik operasyona katılan komando birliği ile bölgeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmaya bölgeden hava desteği vermek üzere giden ATAK helikopterden biri saldırıya uğrayıp düştü. Düşen helikopterde Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut olay yerinde şehit oldu.

Taröristlerin hain saldırısını ağır silahlarla devam ettirirken gün boyu devam eden çatışmalarda, Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu şehit olurken bazı askerler ise yaralandı.

Çatışmada yaralanan askerler Hatay'da tedaviye alınırken, şehitlerin cenazeleri ise memleketlerine gönderilecek.