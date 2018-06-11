Türkeş, Bahçeli'nin o sözleri hakkında ne dedi?

AK Parti milletvekili Türkeş, MHP Lideri Bahçeli'nin kendisini hedef alan sözlerini değerlendirdi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 13:33

MHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tuğrul Türkeş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yaptığı üstü kapalı eleştirilere cevap verdi. Türkeş, "Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor" dedi.

Türkeş, geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin elleri titreyerek bağırdığını, AK Partili adayları uyardığını, Bahçeli'nin MHP'li vekilleri uyarması gerektiğini, sahada yanlış mesajı veren adayları uyarması gerektiğini söyledi.

MHP'lilerin "Bu karışık bir iş, bu böyle söyleniyor ama öyle yapmayın" dediğini iddia eden Türkeş, MHP'nin babasının partisi olduğunu, o yüzden zarar görmesini istemediğini, MHP'nin AK Parti ile birlikte başarısının en fazla memnun olacağı şey olduğunu, bir yıldır sahada olduğunu, birebir günlük konuştuğum insanların MHP tabanı olduğunu, tabanın kafasının karışık olduğunu söyledi.

Türkeş, "Bugün bu söylem değişikliği ne?" diye sorduklarını, MHP'nin yöneticilerinin kendi tabanına kızmak ya da 'Bu böyle, oyunuzu verin' diye kızmak yerine yumuşaklıkla anlatmaları gerektiğini, bunu yapmadıkları takdirde bunun neticelerinin ağır olacağını, "Saatli alçak, gaz ocağı, ispirto tabağı…" gibi sözlerle bir yere varılmayacağı, MHP tabanında ve MHP adaylarının 'Bu bir plandır, siz buna karışmayın, böyle yürüyecek' diye yanlış mesajlar verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'nin erken seçim kararını bilmediğini iddia eden Türkeş, AK Parti içinden başkalarının bildiğini, Bahçeli'nin kendisini AK Parti-MHP koalisyonuna fazla istekli bulduğunu söyledi.