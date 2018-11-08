"Türkçe ezan geri gelsin" dedi, disipline sevk edildi!

Türkçe ezan tartışmalarını başlatan Öztürk Yılmaz, CHP tarafından parti disiplinine sevk edildi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 16:13

Türkiye’nin ekonomi, ABD ile ilişkiler ve yerel seçimleri konuşurken CHP’nin gündemi yine farklı.

Geçen hafta Habertürk’te yayınlanan bir programa konuk olan CHP’li milletvekili Öztürk Yılmaz, Andımız’ın tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı.

Ezan Türkçe okunsun

Buradaki konuşmasında Ezanın Arapça okunmasından rahatsızlığını dile getiren Yılmaz, ezan ve Kura’an-ı Kerim’in Türkçe okunması gerektiğini, Türkçe’nin her tarafta konuşulması gerektiğini söyledi.

CHP’den şaşırtan hamle

Bu ifadeler sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, parti disiplinine sevk edildi. Disiplin kurulundan çıkacak karar ise merak konusu.