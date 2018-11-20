"Türkçe ezan" açıklaması pahalıya patladı! Yılmaz, ihraç edildi

CHP Disiplin Kurulu, Türkçe ezan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeni ile Öztürk Yılmaz'ı ihraç etti.

Güncellenme 20 Kasım 2018 17:21

Ezanın yeniden Türkçe okunmasını isteyen ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Parti Grup Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Yılmaz’ın partiden ihracına karar verdi.

Yılmaz'dan açıklama

Karar sonrası basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, disiplin kurulu kararının çok hızlı alındığını, Disiplin Kurulu'nu bile yönetemeyenlerin ülkeyi yönetemeyeceğini, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini, Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan döneceğini, milletin kendisini bu şekilde ihraç edenler hakkında gereğini yapacağını, bunun er ya da geç görüleceğini, ihanetin her türlüsünü gördüğünü, kimseye karşı bir sitemi ve kırgınlığı olmadığını söyledi.