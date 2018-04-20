Türkan Şoray'dan sevenlerini üzen haber

Ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın sağlık durumları sebebiyle tedavi altına alındığı ve 2 kilo verdiği öğrenildi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 11:33

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu "Sultan" lakaplı Türkan Şoray'ın sağlık sorunları nedeni ile geçen Pazartesi Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bağırsaklarından enfeksiyon kaptığı belirtilen ünlü sanatçının 5 gündür hastanede müşahede altında tutulduğu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlandığı ve bu yüzden 2 kilo verdiğini belirtildi.

Geçen sene Cushing sendromundan dolayı ameliyata alınan Türkan Şoray, bu operasyonla birlikte de 12 kilo vermişti.

Şoray'ın daha önce fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromuna yakalandığı öğrenilmişti.

Cushing sendromu nedir?

Cushing sendromu, insan vücudunda fazla miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.