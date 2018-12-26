Türk Yıldızları pilotuna FETÖ gözaltısı

Konya merkezli 11 ilde yapılan FETÖ soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 10:52

Konya merkezli 11 ilde yapılan FETÖ soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

23 asker hakkında yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

THK’de görevli bir asker de var

Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Türk Yıldızları pilotuna da gözaltı

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.