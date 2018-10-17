Türk yetkililer, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda!

Öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekibi Suudi konsolosluğunda arama yapıyor.

Güncellenme 17 Ekim 2018 17:28

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

Başkonsolos dün akşam ülkesine döndü

Türkiye’den dün akşam saatlerinde ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

Olay yeri inceleme arama yapıyor

Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi. Polis arama yapmak için Suudi Konsolos'un konutuna geldi. Olay yeri inceleme ekibi Suudi Konsolosluktaki araçlarda da arama yapıyor.