Türk ve Suudi yetkililer konsoloslukta!

Türk heyeti ve Suudi heyeti Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

Güncellenme 15 Ekim 2018 19:42

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Türk heyeti konsolosluğa giriş yaptı

Ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına girdi. Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti. Türk heyeti de Suudi heyetinden sonra konsolosluğa giriş yaptı.

Suudi yetkililer de konsolosluğa girdi

Levent’teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

Yollar emniyet şeridine alındı

Levent'teki başkonsolosluk önünde bekleyen polis ekipleri, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti.

Basın şerit dışına çıkarıldı

Başkonsolosluk binasının önündeki parkta bekleyişlerini sürdüren yerli ve yabancı basın kuruluşlarının mensupları da şeridin dışına yönlendirildi. Güvenlik önlemlerinin, başkonsolosluk binasında yapılması beklenen incelemenin tamamlanmasına kadar bu şekilde süreceği öğrenildi.

Daha önce toplantı yapıldı

Kaşıkçı'nın akıbetini araştırmak için Türkiye'ye gelen Suudi heyeti, başkonsolosluktan önce İstanbul Emniyeti'ne giderek Türk yetkililerle bir toplantı gerçekleştirmişti. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından yapılan görüşmelerle birlikte Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapmasına karar verilmişti.

Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.