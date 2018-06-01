Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı!

İyi Parti, YSK tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Akalın'ın yerine Orhan Çakırlar ve eşi İmren Çakırlar'ı aday gösterdi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 10:00

İyi Parti'den milletvekili adayı olmak için Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmeyen Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü. Bunun üzerine Akalın'ın yerine Edirne 1. sıra adayı Orhan Çakırlar, 2. sıraya da Çakırlar'ın eşi İmren Çakırlar getirildi.

Habertürk'ün haberine göre, bunun üzerine Akalın'ın yerine İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı olarak 2. sıra adayı Orhan Çakırlar'ın eşi emekli öğretmen İmren Çakırlar getirildi. Böylece milletvekili aday sıralamasında 1. ve 2. sıra Çakırlar çiftinin oldu. Bu durumun Türkiye'de bir ilk olduğu öne sürüldü.