Türk siyaseti 'A Milli Takımı'na sahip çıktı!

İzlanda’ya giden A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapılması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Güncellenme 10 Haziran 2019 09:44

Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda’ya giden A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. Olaya birçok Türk yetkiliden tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi. Öte yandan olaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.

Çavuşoğlu ne dedi?

Skandala ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den de tepki geldi

Olaya dair sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde. kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur." dedi.

Beştepe’den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." dedi.

CHP’nin adayı İmamoğlu da tepki gösterdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil." diyerek tepki gösterdi.