Türk sinemasında ilkler 'Keşif'le yaşanacak!

Oyun oynarken kendilerini aniden Çanakkale Savaşı'nın ortasında bulan üç gencin hikayesini anlatan Keşif, senaryosunda ilkleri barındırıyor.

Güncellenme 26 Eylül 2018 11:31

Türk tarihinin kaderine değiştiren Çanakkale Savaşı’nda yaşananları tüm çıplaklığıyla gören üç gencin hikayesini anlatan Keşif, yakında beyazperde de gösterime girecek.

Filmde hangi oyuncular rol alıyor?

Başrollerini; Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Pelin Akil ve Rüzgar Aksoy'un paylaştığı film, Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde aynı oyunu oynayan ve kendilerini aniden Çanakkale Savaşı’nın ortasında bulan gençlerin hikayesini konu alıyor.

Zamana yolculuk yapacaklar

Filmin yapımcılığını Ayfer Özgürel üstlenirken, yönetmenliğini de Volkan Kocatürk üstleniyor. Keşif’in Türk sinema tarihinde pek fazla görülmemiş, zamana yolculuk üzerine kurgulanmış fantastik bir yapım olacağı belirtildi.

“Düşman sandığın kişi gerçekten düşmanın mı?”

Keşif’in konusu ise şöyle: Berk, Hasan ve Esma, özel hayatlarında yaşadıkları öfkeyi düşmanlarını öldürme üzerine oynanan bir bilgisayar oyununda deşarj etme yoluna gitmesiyle karşılarına çıkan 'Düşman sandığın kişi gerçekten düşmanın mı?’ ve 'Öldürmeye gerçekten bu kadar meraklı mısın?' sorularının cevabını zamanda yolculuk yaparak Çanakkale Savaşı'nda cevaplamak zorunda kalacaktır.

19 Ekim’de sinemalarda

Aksiyonun, korkunun, dramın, bilim-kurgunun ve zaman zaman komedinin de yer aldığı unsurları barındıran Keşif, gösterime 19 Ekim'de giriyor. Genç oyuncuların performansı Yurdaer Okur ve Pelin Akil'in deneyimiyle harmanlanırken filmin dikkat çekici özelliklerinden biri aksiyon sahneleri.