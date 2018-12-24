Türk polisi bir ilki yaptı! Sınır dışında büyük operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile ortak uyuşturucu operasyonu yaptı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 10:37

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon yaptı. Operasyonda, Türkiye’ye gönderilmesi planlanan 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmek üzere yola çıktı

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, ev aksesuarları arasına saklanmış uyuşturucu maddelerin, tırlara yüklenerek Hollanda'dan yola çıktığı ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına gittiği belirlendi.

Emniyet güçleri sınıra gitti

TIR’da bulunan uyuşturucu maddelerin, başka araçlara dağıtılarak Türkiye’ye sokulacağı bilgisi üzerine emniyet güçleri, İstanbul'dan Sırbistan-Bulgaristan sınırına gitti.

Sırp ve Bulgar polisi ile ortak operasyon

Narkotik ekiplerinin sınırda Sırp ve Bulgar polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda; bir şüpheli yakalanırken, 500 bin extacy hap ele geçirildi.

Yurt dışında yapılan ilk uyuşturucu operasyonu

İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.