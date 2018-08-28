Türk pilotlar ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirdi

ABD'de eğitim gören Türk pilotlar, ilk F-35 uçuşunu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 22:05

TSK, Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında bir pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşunun 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

İlk uçak Haziran ayında teslim edilmişti

Türkiye’nin program ortağı da olduğu F-35 projesi kapsamında ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Uçaklar, eğitim süresince ABD’de kalacak

Teslim alınan F-35’lerin Arizona’da yer aldığı Luke Hava Üssü'nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4'üncü uçakların Mart 2019'da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak.

100 adet uçak Türkiye’ye gelecek

Teslim alınan F-35 uçağı, THK Komutanlığı envanterine giren ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, kademeli olarak 100 adet tedarik etmeyi planlıyor.

Üs olarak Malatya seçildi

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor.

Uçaklar Kasım’da gelmeye başlayacak

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.