Türk otomotiv sektörünü bu 5 il uçurdu

Türk otomotiv sektörü geçen yıl Cumhuriyet tarihini kırarak en fazla dış satımı yaptı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 12:03

Türk otomotiv sektörü, 2018 yılını 31,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı ile kapattı. Milyar doların üzerinde yapılan dış satışları ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara ile sırtladı.

Cumhuriyet tarihinin rekoru

AA’nın aldığı bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü 2017 yılını 28,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Geçen sene ise bunu yüzde 11 artırarak 31,6 milyar dolara ulaştıran otomotiv sektörü, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını yaparak rekor kırdı.

2018 yılında 207 ülke, serbest ve özerk bölgeye satış yapan Türk otomotiv sektörü, yıl bazında ihracatta üst üste 13. kez birinci oldu.

İhracat yapan il sayısı 5’e yükseldi

Otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı 4’ten 5’e yükselirken, geçen sene yapılan 31,6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 92'si İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'dan gerçekleştirildi.

İstanbul en fazla ihracatı yaptı

İstanbul’da 2018’de yapılan otomotiv ihracatı 2017’ye oranla yüzde 46’lık bir artışla 5 milyar 745 milyondan 8 milyar 389 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla İstanbul, otomotiv sektöründe en fazla dış satımı yapan il oldu.

Bursa ne kadar ihracat yaptı?

İhracatta ikinci sırada yer alan ve Türk otomotiv sektörünün kalbi konumunda olan Bursa’nın dış satımı, daha önceki yıla oranla yüzde 17,6 düştü ve 8 milyar 862 milyondan 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Kocaeli’nin ihracat oranları ne?

Kocaeli’nin ise 2018 yılındaki ihracatı 2017’ye göre yüzde 19,6 arttı. 2017'de 5 milyar 668 milyon dolar ihracat yapan Kocaeli, dış satımını geçen yıl 6 milyar 780 milyon dolara yükseltti.

Sakar ve Ankara’nın dış satım oranları

Sakarya’dan yapılan ihracat ise 2017’ye göre yüzde 6,6 arttı ve 4 milyar 867 milyon dolardan 5 milyar 187 milyon dolara çıktı.

Türk otomotiv sektöründe beşinci sırada yer alan başkent Ankara, 2018’de yapılan dış satımda 2017’ye oranla yüzde 27 artış gösterdi.

Ankara önceki sene 906 milyon dolar olan ihracat, geçen yıl itibarıyla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi.