Türk ordusu dünyada kaçıncı?

Türkiye ordusu, ABD, Rusya ve Çin'in ilk üçü aldığı askeri sıralamada 9. sırada yer aldı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 13:45

Dünya ordularının güçlerini farklı alanlarda değerlendirmeye alan globalfirepower.com adlı internet sitesi 2018'in 'Küresel Ateş Gücü' listesini yayınladı.

55 farklı kategori göz önüne alınarak hazırlanan sıralamada, ilk 3 sırayı ABD, Rusya ve Çin aldı. Türkiye ise listenin 9. sırasında yer aldı.

Liste hazırlanırken, ülkelerin sahip olduğu silah sayısı kadar silah çeşitliliği de hesaba katılırken, nükleer silahlar değerlendirme kapsamına alınmadı.

Ülkelerin ekonomik durumlarının da değerlendirmeye alındığı araştırmada, Ateş Gücü Endeksi'nin oluşturulmasında, coğrafi faktörler, lojistik esneklik, doğal kaynaklar ve yerel endüstri gibi birçok kriterlerde de değerlendirme yapıldı.