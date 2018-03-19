Türk öğrenciler Berlin’deki robot yarışmasından lider döndü!

Almanya’nın başkenti Berlin’de 6 Mart’ta düzenlenen “VEX Robotics” yarışmasına İstanbul’dan katılan özel bir kolejin öğrencileri, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Güncellenme 19 Mart 2018 17:55

Türkiye’den alanında dünyanın en büyük yarışması olan’ VEX Robotics’e katılan “Vex Robotics Kulübü” öğrencileri büyük bir başarı elde ederek adeta bütün ödülleri topladı.

İki ayrı takım katıldı

Berlin’deki yarışmaya bahsi geçen Türk lisesinin 2 ayrı kampüsünden “Orion” ve “Eagle” takımları katıldı. İki takım Alman takımlarına karşı finalde ittifak kurarak “Turnuva Şampiyonluğu (Tournament Champion)”nu kazandılar.

Hangi takımdan, kimler ödül aldı?

Eagle takımı mentörü Özcan Tezcan eşliğindeki Kerem Rüştü Demirel, Metin Berk Deniz, Kaan Gül ve Sertan Furkan Cengiz turnuva şampiyonluğuna ortak oldu.

Orion takımı mentörü Tuğba Esim Yurdagül eşliğinde ise Arda Aygün, Berke Aygün, Ahmet Eray Karadağ, Alper Çelebioğlu, Selin Demir ve Buse Temizsoy adlı öğrenciler turnuva şampiyonluğuna ortak oldular.

Orion takımı, Mükemmeliyet Ödülü’nü de aldı

Ayrıca Orion takımı öğrencileri "Robot Becerileri Ödülü (Robot Skills Award)” ile “Mükemmeliyet Ödülü (Excellence Award)”nü de almaya hak kazandılar.

Tüm ödülleri aldılar

Bu kapsamda, turnuvaya katılan öğrenciler tüm ödülleri alarak Türkiye’yi üstün bir başarı ile temsil ettiler. Turnuva dönüşü hem uçakta hem de okullarında büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan takımlar, çeşitli etkinliklerle başarılarını kutladılar

VEX Robotics yarışması nedir?

VEX Robotics, 40’tan fazla ülkeden 18.000 takımın 1350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliğidir.