Türk mahkemeleri Demirtaş hakkında karar verdi

AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararı sonrası Türk mahkemeleri de kararını verdi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 16:29

AİHM, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile tahliye edilmesi yönünde karar vermişti. Bunun üzerine Demirtaş’ın avukatları da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı. Mahkeme bu hususta kararını verdi ve tahliye talebinin reddine karar verdi.

AİHM ne karar vermişti?

AİHM, 2016’da tutuklanan ve cezaevinde bulunan Demirtaş’ın tahliye edilmesine karar vermiş ve Türkiye’nin tazminat ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Mahkeme tutukluluğa devam dedi

AİHM’in kararlarını, Türkçe’ye çeviren ve dün mahkemeye gönderen Demirtaş’ın avukatları, tutukluluğa dair itirazda bulunmuştu. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Türkiye’yi bağlamayacağını, bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararın hepsinin aleyhte olduğunu, karşılığında yapabilecek çok şeyler olduğunu, karşı hamlenin yapılacağını, terörün devam ettiğini söylemişti.