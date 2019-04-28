Türk madencilerin altın raporu: Dudak uçuklatan rezerv

Türkiye 200-250 milyar dolar değerinde, 6 bin 500 tonluk altın rezervine sahip. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 28 Nisan 2019 12:15

Altın madencilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sunduğu rapora göre, Türkiye’de 6 bin 500 ton dolayında “potansiyel” altın bulunuyor. Bunun değeri 200-250 milyar dolar arasında değişiyor.

Çoğu bölgede (Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu’da) değişik miktarlarda altın olduğu belirtiliyor. Doğu ve Güneydoğu’da zaman zaman öne çıkan güvenlik sorunları nedeniyle çok ayrıntılı araştırmaların yapılmadığı da belirtiliyor.

Bu büyük potansiyele karşılık Türkiye’de yılda yalnızca 20-30 ton dolayında altın üretiliyor. Türkiye, 2017 yılında 16.6 milyar dolarlık altın ithal etti. Aynı yıl altın ihracatı 6.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Net altın ithalatı 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracat aleyhine bu durum, cari açıkta önemli bir paya sahip.