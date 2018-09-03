Türk Konseyi'nde konuşan Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Erdoğan, Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yerli para birimleri ile ticaret yapma önerisinde bulundu.

Güncellenme 03 Eylül 2018 09:35

"Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkelere kendi para birimleri ile ticaret yapma seçeneğini önerdiğini söyledi.

Türk Konseyi bir idealin sembolü

Başkan Erdoğan, ortak çabaların bir eseri olan Türk Konseyi’nin aynı zamanda müşterek bir idealin sembolü olduğunu, uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı artık bir engel olarak görüldüğünü, son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğini üzüntüyle belirtmek istediğini ifade etti.

Yerli para ile ticaret önerisi

Uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ülkelere kendi para birimleriyle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı önerdiğini belirtti.

FETÖ ile mücadele açıklaması

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün bir dönem Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiş olduğunu ifade etti.