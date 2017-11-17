Türk Kızılayı'ndan alkışlanacak hareket

AB'nin Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğü "Kızılay Kart" uygulamasıyla 1 milyon kişiye ulaşıldı.

Güncellenme 17 Kasım 2017 17:00

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğü "Kızılay Kart" uygulamasıyla 1 milyon kişiye ulaşıldığını belirterek, "Ümit ediyorum yakın bir sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğiz." dedi.

Kilis temasları kapsamında eşi Marilena Berger ile AB tarafından finanse edilen Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nde incelemelerde bulunan büyükelçi Berger, burada müzik kursuna katılan Suriyeli gençlerin Türkçe seslendirdiği şarkıları dinledi ve onlarla sohbet etti.

Berger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür bölgede bulunduğunu Osmaniye'de prefabrik okulların temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda 60 okul yapılacağını belirtti.

Gaziantep ziyaretinin ardından da Kilis'e geldiğini anlatan Berger, Kilis'in kendileri için çok önemli bir şehir olduğuna işaret ederek, "Çünkü son derece yüksek miktarda Suriyeli misafiri ağırlıyor burası. Bizim de belediye, valilik ve Kızılay ile çok yakın iş birliğimiz var. Bu merkez birçok becerinin geliştirilmesine hizmet ediyor. Burada gençler bir araya gelip müzik yapıyorlar, kadınlar için dil kursu vardı. Burada dikişten bilgisayar kurslarına kadar pek çok çalışma yapılıyor. Kızılay'a göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berger, ayrıca Kızılay'ın kendileri için Türkiye'deki en önemli ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sadece bu merkezlerde iş birliği yapmakla kalmıyoruz, Kızılay Kart adı altında Suriyeli mültecilere aylık 120 lira nakit yardımı yapıyoruz. Bunu da Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Bu aslında destek sağlamak ve yardım yapmak için yeni bir yöntem. Çünkü böyle bir miktar sağladığınızda insanlar bu parayla ne yapmak istediklerine kendileri karar verebiliyorlar. Kızılay'a bu projeyi bizimle birlikte gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Şu aşamada Kızılay Kart'la ilgili 1 milyon kişiye ulaştık. Ümit ediyorum yakın bir sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğiz."

"Çalışmalar yakından takip edildi"

Türk Kızılayı Toplum Merkezi Proje Koordinatörü Erdem Güler de AB'nin Kızılay'a ve Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür ederek, bugüne kadar yapılan çalışmaların çok yakından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye'de bugün çok büyük nakit temelli bir destek programları olduğunu anlatan Güler, bunun yanı sıra toplum merkezlerinde toplumsal uyum çalışmalarını geliştirmeye gayret ettiklerine değinerek, kurumlar arası iş birliğinin büyümesi temennisinde bulundu.