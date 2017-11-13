Türk Kızılayı Irak'taki depremzedelerin imdadına yetişti!

Depremin en şiddetli hissedildiği bölge olan Irak'ın Süleymaniye ilçesine ilk yardım Türk Kızılayı'ndan gitti.

Güncellenme 13 Kasım 2017 09:53

Irak'ın Süleymaniye kenti 7,3 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Depremin yarattığı etki giderilmeye çalışılırken bölgeye giden ilk yardım kuruluşu Türk Kızılay'ı oldu.

Kızılay anında yola çıktı

Deprem haberini alıp gece saatlerinde yola koyulan Kızılay'ın, aralarında sivil savunma ekibinin de bulunduğu kafilesi sabah saatlerinde Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine vardı.

Türk Kızılay'ına bağlı öncü ekipler, Irak'ın yaralarının sarmak için anında yola çıkarak bölgede canla başla çalışarak incelemelerde bulundu.

Tıbbi ve gıda yardımı

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissederek ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçtiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Depremi yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilvesile Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır.

Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi yaşayan kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."