Türk jetleri hainlerin üzerine bomba yağdırdı

TSK, Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi, hedefler yerle bir edildi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 20:19

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme yapan ve karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik hava operasyonu yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." dendi.