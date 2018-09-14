Türk istihbaratından Esed'i zora sokacak hamle!

Yusuf Nazik'i sorgulayan Emniyet ve MİT, El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüyor.

Güncellenme 14 Eylül 2018 14:14

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik, örgütün bağlantılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Fotoğraflardan Nazik’e teşhis yaptıran polis, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Sorulamaya MİT’de katılıyor

MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi.

Kimliklerin deşifresi için çalışma yürütülüyor

Terörist Nazik'e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bazı isimler deşifre edildi

Nazik'in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı "Hacı" kod adlı "Muhammed" isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi.

Operasyon genişletilebilir

Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik'in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.