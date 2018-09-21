Türk-İş'ten flaş asgari ücret teklifi!

Türk-İş Başkanı Atalay, Aralık ayındaki asgari ücret pazarlığının 2 bin lira üzerinden başlayacağını söyledi.

Güncellenme 21 Eylül 2018 09:32

Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücret için Türk-İş'ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın" dedi.

Pazarlık 2 bin TL’den başlayacak

Aralık’ın sonunda yeni asgari ücretler belli olacak. Türk-İş, bu kapsamda yeni asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Atalay, esnafın can suyu olduğunu, işverenlerin nefes kredisi istediğini, 6 milyon asgari ücretlinin bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalıştığını, Aralık ayındaki pazarlığın 2 bin lira üzerinden başlayacağını söyledi.

“Burası bizim de ülkemiz”

Ergün Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığını ifade etti. Atalay, "Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz" diye konuştu.