TÜRK - İŞ, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak!

TÜRK - İŞ Genel Başkanı Atalay, 1 Mayıs'ı bu yıl Hatay'da kutlayacaklarını söyledi.

Güncellenme 02 Nisan 2018 16:53

TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ın bu yıl Hatay'da kutlanacağını söyledi. Geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara Tandoğan'daki Anadolu Meydanı'nda kutlanmıştı.

Taksim'de yapacaklar

Birleşik Metal-İş Sendikası da 1 Mayıs'ta yapılacak kutlamalara yönelik karar aldı. Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesinde "Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz" denildi.

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Hangi dernek, nerede kutlama yapacak?

1 Mayıs'ın kutlama haritası ise şu şekilde; Türk-İş Hatay'da, Memur-Sen'in Kocaeli'nde, Hak-İş'in Adana'da, DİSK ise İstanbul'da.

İlk kez 1923'te kutlandı

Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlanmıştı. Cumhuriyet tarihinin ilk resmi kutlaması ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

"Emek ve Dayanışma Günü" oldu

12 Eylül döneminde Milli Güvenlik Konseyi tarafından resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.