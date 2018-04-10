Türk helikopterine ateş açıldı mı?

Yunanistan kuvvetlerinin Türk helikopterine ateş açtığı iddiası Başbakanlık tarafından yalanlandı.

Güncellenme 10 Nisan 2018 14:46

Yunan askerinin, Akdeniz'de Kızılhisar adasının batısında bulunan Kara adası üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine ateş açtığı iddia edilmişti. Başbakanlık konuyla ilgili açıklama yaparak olayı yalanladı.

Helikopter alçak uçuş yaptı

Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen bir helikopterin Yunanistan'ın Ro adası üstünden alçak uçuş yaptı. Sputnik'in haberine göre Yunan gazetesine konuşan Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar, helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.

Kime ait olduğu tespit edilemedi

SKAI televizyonu da Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Ancak yerel saatle dün 23:30'da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilemediği de aktarıldı.

"Uyarı amaçlı ateş açıldı”

Helikopterin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olduğunu söyleyen bir kaynak, "Uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu kesinlikle yasal bir tepki. Helikopter 1 mil (1.609 km.) uzaktaydı, alçak irtifadaydı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterdi" dedi.

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